«Увидимся в аду»: Правоохранители продолжают документировать военные преступления оккупантов на освобожденных территориях Баштанского района

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Баштанском районе Николаевской области продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

16 января прокуроры совместно с сотрудниками полиции провели осмотры очередных мест дислокации военнослужащих страны – агрессора в селах района.

«В одном из домовладений оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений. Кроме того, прокурорами допрошены местные жители в отношении преступлений, совершенных оккупантами», - говорится в сообщении.