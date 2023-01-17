В Нигерии сожгли католического священника

Отец Исаак Ачи сгорел заживо в воскресенье ночью в результате умышленного поджога приходского дома на севере Нигерии.

Как пишет издание CNA, тело священника нашли 15 января среди обгоревших остатков здания при католическом храме святых Петра и Павла.

Вооруженные бандиты напали на резиденцию священника в три часа ночи. Другому обитавшему там священнику удалось скрыться, но он получил огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

Алхаджи Сани Белло Абубакар, губернатор штата Нигер, где произошла трагедия, назвал нападение «безбожным и бесчеловечным» и приказал местным службам безопасности найти нападающих.

«Это печальный момент, когда священник погибает таким образом. Это значит, что не все мы в безопасности из-за этих террористов, и нужны решительные действия, чтобы прекратить продолжающуюся бойню», — сказал Белло.

Отец Ачи был пастырем прихода святых Петра и Павла, где и погиб, а также был главой местного отделения Христианской ассоциации Нигерии.

«Пусть душа преподобного отца Исаака Ачи и души всех покойных верных покоятся в полном мире», — говорится в заявлении диоцеза Минны.

Два года назад, 16 января 2021 года, в этой диоцезе также был убит католический священник. Отца Джона Гбакаана похитили, а затем зарубили мачете таким жестоким способом, что едва удалось установить его личность. Тело убитого нашли привязанным к дереву.

