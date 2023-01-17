24 женщины стали жертвами изнасилования офицера лондонской полиции, – CNN

Офицер полиции Лондона признался в 49 правонарушениях, включая 24 изнасилования за 18-летний период, что вызвало призывы к срочной реформе в крупнейшей полиции Соединенного Королевства Великобритании.

Об этом сообщает CNN.

В понедельник 16 января Дэвид Керрик явился в Коронном суде Саутворку в британской столице, чтобы признать себя виновным в четырех пунктах изнасилования, незаконного заключения и нападения на 40-летнюю женщину в 2003 году.

В прошлом месяце в уголовном суде Олд-Бейли в Лондоне Керрик признал 43 обвинения против 11 других женщин, в том числе 20 обвинений в изнасилованиях в период с марта 2004 по сентябрь 2020 года.

Серия недавних скандалов пролила свет на то, что британская полиция назвала культурой женоненавистничества и расизма в лондонских правоохранительных органах. В сентябре 2021 года офицера столичной полиции Уэйна Коузенса приговорили к пожизненному заключению без права увольнения за похищение, изнасилование и убийство Сары Эверард.

Городская полиция Лондона сейчас расследует более 1000 заявлений о сексуальных преступлениях и домашнем насилии, к которым причастны около 800 ее офицеров, заявил в понедельник 16 января комиссар полиции Марк Роули.

«Масштаб унижения, которому Керрик подверг своих жертв, не похож ни на что, с чем я сталкивался за 34 года работы в прокуратуре. – сказал главный прокурор полиции Лондона Джасвант Нарвал. – Я благодарен каждой женщине, которая смело поделилась своим травматическим опытом и позволила нам передать это дело в суд для установления справедливости».

Старший следователь по этому делу, инспектор Иен Мур, назвал преступления Керрика «действительно шокирующими». Помощник комиссара городской полиции Барбара Грей также принесла извинения от имени полиции перед всеми жертвами.