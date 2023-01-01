В Николаевской области задержали 20-летнего закладчика: Он забирал на почте наркотики, которые заказал через соцсеть

В одном из сел Николаевской области полицейские задержали 20-летнего закладчика наркотических веществ, которые тот только забрал из почты в качестве посылки, заказанной через соцсеть. Парню грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью Николаевской области ДБН НПУ совместно с Управлением внутренней безопасности в Николаевской области ДВБ НПУ и следователями отделения полиции № 4 Николаевского районного управления в ходе отработки оперативной информации разоблачили 20-летнего закладчика.

Полицейские изъяли у злоумышленника около 50 граммов амфетамина, что по ценам «черного рынка» стоит около 20 тысяч гривен. По словам новолуния, психотропы он намеревался распространить.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство, предварительно, по признакам ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Все изъятые полицейские направили на экспертное исследование, по результатам которого будет предоставлена окончательная правовая квалификация действий злоумышленника.