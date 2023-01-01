В Николаевской области подрядчика будут судить за махинации на 74 тысячи гривен

В Вознесенском районе будут судить экс-директора предприятия, нанесшего государственному бюджету ущерб на 74 тысячи гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В конце октября 2021 между коммунальным управлением Братского поселкового совета и частным предприятием был заключен договор подряда о реконструкции ограждения учебного заведения.

Директор подрядного предприятия составил и подписал акты выполненных работ, в которых содержались ложные сведения об объеме данных работ. Согласно выводам экспертиз, в результате действий обвиняемого государственному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 74 тысяч гривен.

Фигуранта будут судить за завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог. Полиция закончила расследование и вместе с прокуратурой направили обвинительный акт в суд.