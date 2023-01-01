В россии застрелили военнослужащего, который дезертировал из зоны боевых действий в Украине

В Липецкой области рф застрелили военнослужащего Дмитрия Перова, который дезертировал из зоны военных действий в Украине.

Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы правительства области.

Он был убит при задержании в селе Новоуглянка Липецкой области.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия», — заявили власти Липецкой области.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД, 31-летний Перов сбежал 13 января и вернулся в россию. 17 января он был в Воронеже, где навестил мать. Затем военнослужащий направился в домой, в Липецкую область.

В ориентировке на Перова говорилось, что он вооружен автоматическим оружием, имеет при себе патроны и гранаты. Сообщается, Перов направлялся к своему дому в селе Новоуглянка Усманского района Липецкой области. Район оцепил спецназ, прибывший из Липецка.