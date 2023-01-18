СБУ в Херсоне задержала предателя, служившего оккупантам – он «задерживал» жителей города и грабил их дома

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказалось бывшее должностное лицо расформированной государственной автомобильной инспекции, которое в начале полномасштабного вторжения поддержало российских захватчиков.

Об этом сообщает СБУ.

После захвата города предатель добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в местной оккупационной полиции. Так он вошел в состав созданного агрессором «главного управления министерства внутренних дел Херсонской области». В оккупационном органе он был назначен «инспектором батальона патрульно-постовой службы». После этого он «нес службу» с огнестрельным оружием и соответствующим «удостоверением» российского образца.

«На этой должности он вместе с оккупантами совершал «рейды» по территории города для выявления участников движения сопротивления. Во время таких «облав» рашисты незаконно задерживали граждан, грабили их дома и увозили пострадавших в местную застенку», - говорится в сообщении.

После освобождения Херсона коллаборант пытался скрыться на левом берегу реки Днепр, чтобы избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его, предупредив бегство на временно оккупированную часть региона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Колаборанту грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности и подразделений СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генерального прокурора.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении сотруднику ФСБ, который в Херсоне организовывал карательные отряды, а после освобождения города скрылся.