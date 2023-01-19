В США из Украины пытались вывезти древнерусское оружие

Таможенники обнаружили старинное металлическое оружие, которое пытались незаконно переправить из Киева в США.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Речь идет о восьми аутентичных наконечниках стрел, производимых на Руси на протяжении IX–XIV веков.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила историческую и культурную ценность найденного оружия, и практически на всех артефактах были обнаружены попытки непрофессиональной реставрации.

Специалисты отметили, что подтверждением подлинности обнаруженных наконечников является наличие остатков активных продуктов коррозии железа, характерных для подобных предметов археологии, долгое время находившихся в земле.

«Согласно действующему законодательству Украины, предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства. Так что можно предположить, что наконечники стрел являются добычей « черных археологов», – отметили в Таможенной службе.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, обнаруженные наконечники таможенники изъяли.

Напомним, как астренец пытался вывезти из Украины старинные картину и книгу – их изъяли и направят на экспертизу.