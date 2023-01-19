Жителя Николаевщины задержали за хранение гранат и автомата

Полиция задержала жителя Вознесенска за незаконное хранение вооружения.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Во время проведения досудебного расследования по уголовному производству по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами, следователи получили информацию о том, что житель города Вознесенск хранит у себя дома вооружение, после чего получили разрешение суда на проведение обыска территории домовладения правонарушителя.

Во время обыска следователи следственного управления при оперативном сопровождении управления Службы безопасности Украины в подвале гаража обнаружили и изъяли у местного жителя автомат Калашникова, два магазина с 60 патронами к нему, гранату извне похожие на Ф-1 и гранату извне похожую на РГД-5, а также два впали к ним.

Мужчину следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Весь арсенал вооружения полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

В настоящее время 58-летнему жителя Вознесенска следователи за процессуального руководства Николаевской областной прокуратуры сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжается следствие.

Напомним, как на Николаевщине задержали торговца трофейным оружием.