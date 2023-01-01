В Николаевской области директора госпредприятия задержали за вымогательство $5 тысяч взятки

В Николаевской области исполняющего обязанности директора государственного предприятия подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды и незаконном обращении с боеприпасами.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый вымогал неправомерную выгоду от директора компании за заключение между предприятиями договора о совместной обработке земельного участка, находящегося во владении госпредприятия. За договор сроком на 5 лет он требовал взятку в размере 1000 долларов за каждый год. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 5000 долларов.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого была найдена ручная граната РГД-5.

Сейчас решается вопрос об избрании относительно задержанного меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Досудебное расследование ведут сотрудники Следственного управления полиции Николаевской области при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в области.