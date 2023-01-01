В Николаеве женщина хотела продать автомобиль, находившийся в базе розыска «Интерпол»

Жительница Николаева хотела продать автомобиль, который приобрела два года назад по доверенности, но оказалось, что он находится в базе розыска «Интерпол».

Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

«В сервисный центр МВД в Николаеве обратилась женщина. Ее история началась два года назад, когда понравившуюся машину Ford Sierra «приобрела» по доверенности. Прошло время, изменились планы, нашли покупателя и вместе обратились для перерегистрации. Администратором во время проверки установлено, что номер двигателя находится в базе «Интерпол». Предоставление услуги остановлено. Поэтому покупатель обезопасен от «проблемного» автомобиля», - говорится в сообщении.

По данному факту занимается полиция.

«Сервисные центры МВД напоминают, чтобы уберечь себя от приобретения «проблемного» транспортного средства, обращайтесь именно в сервисный центр МВД для оформления договора купли-продажи и перерегистрации авто. Не теряйте бдительность! Берегите себя!» – добавили в РСЦ.

Напомним, в Николаеве находящийся в розыске мужчина захотел сдать экзамен на знание ПДД.