В Грузии бывший военный открыл огонь с балкона – пять человек погибли, еще пятеро ранены

В Грузии бывший военный в ночь на 20 января застрелил из автоматического оружия в городе Сагареджо с балкона своей квартиры пятерых граждан и ранил еще пятерых.

Об этом сообщает «Грузия онлайн».

В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из домов. Позже правоохранители выяснили, что мужчина служил в Вооруженных силах Грузии до 2021 года. Мотивы его поступка неизвестны.

– То, что нам оперативно подтвердили, что он работал с 2006 года, пошел в 2021 году. Это первоначальная информация, и я не могу сказать точно. Как нам уже сказали, он ушел с военной службы в 2021 году. Он также был в Афганистане, в миссии, как нам подтвердили, и пока никто точно не знает, – заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

По версии следствия, гражданин Н.А., 1974 г.р., произвел несколько выстрелов с балкона одной из квартир жилого дома, в результате чего 4 человека погибли и 5 человек во дворе дома получили ранения. Обвиняемый также открыл огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб.

Когда правоохранители в результате спецоперации взломали дверь в квартиру преступника, его обнаружили обездвиженного с кровавой раной в голове. Там же были обнаружены кольца от гранаты, поэтому на место вызвали саперов. В настоящее время саперы уже закончили работу на месте, и территория безопасна.

По словам министра, в квартире находлися сын стрелка, но после начала стрельбы выбежал на улицу, ничего не может сказать о случившемся.

По информации местных жителей, бывший военнослужащий, предположительно, имел проблемы с психическим здоровьем. Как рассказали в разговоре с IPN соседи, по их информации, мужчина проходил соответствующее лечение.