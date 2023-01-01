В Николаеве суд дал военнослужащему 9 лет тюрьмы за убийство нарушителя комендантского часа

В Николаеве суд признал военнослужащего виновным в умышленном убийстве задержанного нарушителя комендантского часа и назначил обвиняемому девять лет лишения свободы.

Об этом со ссылкой на приговор Корабельного райсуда сообщает «Судебный репортер».

3 марта 2022 около 23.00 в Корабельном районе Николаева за нарушение комендантского часа задержали мужчину. Его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (органа военного управления) за нарушение комендантского часа.

В помещении находился обвиняемый, участник боевых действий, находившийся в резерве воинской части и занимавшийся охраной центра.

Было принято решение перевести задержанного в дом культуры «Корабельный» и оставить там до следующего утра до окончания комендантского часа.

Сопровождать нарушителя должны были двое вооруженных военнослужащих. Но обвиняемый вызвался пойти с ними, говоря, что у него больше опыта, и захватил свой автомат, хотя ему никто не поручал конвоирование.

Дальше произошло так, что конвоиры немного отстали, потому что забирали вещи задержанного. На улице они шли сзади, на расстоянии около 10 метров от обвиняемого и задержанного.

Стоя у светофора справа на перекрестке улиц военнослужащий на почве внезапно возникшего неприязненного отношения произвел два выстрела в голову задержанного и туловище. От ранений человек погиб на месте. Когда туда добежали конвоиры, обвиняемый сказал, что потерпевший хотел убежать.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Рассказал, что расспрашивал потерпевшего, кто он такой, откуда и является ли он диверсантом, потому что была информация, что в Николаев проникла группа диверсантов, поэтому он чувствовал себя напряженно. Затем он оглянулся за конвоирами и получил удар в область левого глаза. У потерпевшего были связаны руки, поэтому обвиняемый предполагает, что он мог ударить его головой. Далее задержанный якобы пытался скрыться. Обвиняемый якобы крикнул ему "стой", но тот не остановился. Было темно, ничего не видно и он, обвиняемый, выстрелил дважды в направлении звука шагов, при этом не видел ни потерпевшего, ни его силуэта. Сделал именно два, а не один выстрел, потому что так привык стрелять одиночными выстрелами, но несколько раз, потому что стрельба одиночными выстрелами эффективнее стрельбы очередями. Оружие у него было в боевом положении, поскольку такое распоряжение (постоянно носить оружие в боевом положении) он получил от руководства территориального центра.

Обвиняемый пытался убедить суд, что умысла на убийство не было, стрелял неприцельно, на звук тапок задержанного. Стрелял, потому что идет война и задержанный напал на него и хотел сбежать.

Однако другие свидетели из числа военных подобную версию событий не подтвердили.

Один из конвоиров описывал, что потерпевший был одет по-домашнему, на ногах у него были тапочки, руки были связаны за спиной, вел себя спокойно, агрессии не проявлял.

Другой конвоир рассказал, что слышал разговор между потерпевшим и обвиняемым, последний в повышенном тоне говорил, что не нужно было выходить на улицу в комендантский час, а тот ответил, что нарушил нечаянно, просил ничего с ним не делать, сопротивления при этом не оказывал.

Мать убитого суда объяснила, что ее сын днем ушел из дома в больницу, поскольку плохо себя чувствовал. А затем начался обстрел города, который он пережидал в убежище, поэтому и не смог вовремя, к началу комендантского часа, вернуться домой.

Суд считает, что вина обвиняемого подтверждается доказательствами, в том числе свидетельскими показаниями, которые являются последовательными и не содержат существенных противоречий.

В то же время суд критически относится к версии обвиняемого, что потерпевший напал на него. Единственным нарушением погибшего было нахождение на улице в период действия комендантского часа, во время задержания он вел себя спокойно, не проявлял агрессии, не имел при себе подозрительных предметов. Его задержали только из-за нарушения комендантского часа. Во время конвоирования руки у потерпевшего были связаны за спиной, на ногах была не предназначенная для бега обувь — домашние тапочки. Конвоирование же осуществлялось, учитывая обвиняемого, тремя военнослужащими, вооруженными автоматами.

Ни один из очевидцев не подтвердил показания обвиняемого, напротив, они говорили, что не видели такого нападения и не слышали подобных звуков. Также свидетели не подтвердили показания обвиняемого в части его крика «стой» в адрес потерпевшего. Более того, ни один из пяти допрошенных свидетелей, включая работников центра комплектования, не указывал, что сразу после инцидента обвиняемый сообщал о нападении на него, хотя это обстоятельство должно быть очень важным.

Обвиняемый обследовался в медицинской части СИЗО. Согласно медицинской справке, обнаруженная у него гематома получена во время задержания, а не в результате нападения. Суд отмечает, что эта справка, в первую очередь, подтверждает именно наличие телесного повреждения и не может бесспорно свидетельствовать о его происхождении, но в совокупности с свидетельскими показаниями не подтверждает факт нападения потерпевшего на обвиняемого.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Мужчина с момента происшествия находится под стражей.

Напомним, как в Николаевской области отдали под суд военнослужащего терробороны, который из пулемета смертельно ранил двух человек.