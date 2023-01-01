В Днепре задержали семь агентов российского ГРУ, которые корректировали удары по городу

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил россии в Днепре. В ходе спецоперации задержаны семь российских агентов.

Об этом сообщает СБУ.

По имеющимся спец-службы, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

«Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать»

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару россии по жилому дому в Днепре 14 января этого года.

Кроме того, агенты россии собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО. Всю собранную информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы.

Им оказался гражданин россии, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой «юго-восточной Украинской республики», подконтрольной стране-агрессору.

Впоследствии злоумышленник бежал в россию, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их задаче он создал собственную агентуру из своих «идейных» единомышленников-земляков. Ранее группа находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а передавали локации в виде электронных координат с фотоматериалами. Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:

- самодельные взрывные устройства;

- компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

- прокремлевскую литературу.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, фигурантам поставлено в известность о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, как СБУ в Херсоне задержала предателя, служившего оккупантам – он «задерживал» жителей города и грабил их дома.