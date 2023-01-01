СБУ задержала «последовательницу» коллаборанта Стремоусова - она распространяла кремлевскую пропаганду

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды. В результате следственно-оперативных действий разоблачена «последовательница» Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов по войне в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленницей оказалась гражданка россии, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевщины.

Первоначально злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.

После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграмм-каналах и других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине.

Злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из россии, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы стражи порядка обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала пропагандистскую группу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Расследование продолжается.

Напомним, как в Николаеве слушание дела коллаборанта Сальдо началось с неявки предателя и спора по поводу места рассмотрения производства.