САП просит арестовать экс-главу «Нафтогаза» Коболева с залогом в ₴375 миллионов – ВАКС объявил перерыв на выходные

Прокурор настаивает на применении к подозреваемому экс-главе «Нафтогаза» меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

19 января в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение ходатайства детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины».

Прокурор объявила содержание ходатайства о применении меры пресечения подозреваемому, а также в судебном заседании исследованы материалы, которыми оно обосновано.

После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 11:00. 23 января 2023 года.

Напомним, 19 января прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины», который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 миллионов гривен. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.