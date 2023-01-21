Киевлянина будут судить за то, что он из-за отключения света дважды заявлял о минировании Офиса Президента

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, дважды ложно заявлявшего о подготовке взрыва в Офисе Президента Украины.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

28 ноября обвиняемый дважды позвонил по телефону на спецлинию «102» и сообщил о заминировании здания Офиса Президента Украины. Полицейские установили личность "минера" и задержали его.

Во время обыска в квартире 51-летнего обвиняемого обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери. Свои действия мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии. Сейчас обвиняемый находится под стражей.