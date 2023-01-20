Звездного бразильского футболиста задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

В испанском регионе Каталония задержали известного бразильского футболиста Дани Алвеса по обвинениям в сексуальных домогательствах. Его уже доставили в суд.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на France24.

39-летний футболист выступает за мексиканский клуб «Пумас». В Каталонии он находился в отпуске после Чемпионата мира в Катаре, куда Алвес ездил со сборной Бразилии.

На футболиста пожаловались в полицию 2 января. Женщина сообщила, что Алвес в ночном клубе в ночь с 30 на 31 декабря домогался ее, в частности, засунул руку под нижнее белье против ее воли, а затем преследовал ее в туалете. Она сразу сообщила об этом охране клуба. Сам футболист подтверждает, что был в клубе в ту ночь, но все обвинения отвергает.

Дани Алвес считается одним из самых титулованных футболистов в мире. Он завоевал 47 командных трофеев со своими клубами и сборной Бразилии.