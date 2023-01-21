Прибыли «чвк вагнера» в ЦАР оценили в миллиард долларов – наемники контролируют местные власти

За прошлый год «чвк вагнера» значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской Республике. Доходы наемников от добычи золота в стране могут вырасти до миллиарда долларов.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Politico.

Вырученные деньги, скорее всего, будут использованы для закупки оружия и найма новых бойцов.

Согласно дипломатическим документам, «вагнеровцы» построили в центре страны, на месторождении золота неподалеку от города Бамбари большой производственный комплекс. Сейчас месторождение – это восемь производственных зон.

По оценкам США, чвк готовит объект к долгосрочной эксплуатации. Здесь строят мосты через реки, а также установили зенитные пушки на грузовиках. В то же время власти ЦАР перестали давать разрешение на запуск беспилотников миротворцев ООН над месторождением. Как говорится в дипломатической телеграмме, американские чиновники считают это признаком того, что российская чвк «получает политический контроль в стране».

На золотодобывающей шахте чвк вагнера работает как зарегистрированная на Мадагаскаре компания. Власти ЦАР получают поддержку от россии еще с 2017 года. Местные силы получают оружие и проходят обучение под управлением россиян.