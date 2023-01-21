Пограничники не выпустили из Украины мужчину, который купил фальшивые документы и выдавал себя за многодетного отца

Во Львовской области пограничники не пропустили за границу мужчину, который выдавал себя за многодетного отца.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Мужчина направлялся в Польшу и для проверки предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей.
Однако в ходе беседы «отец» затруднился назвать даже даты рождения кого-либо из детей. Его передали полиции.
"Впоследствии мужчину удалось вывести на чистую воду и он признался, что купил фальшивку у неизвестных людей", - говорится в сообщении.