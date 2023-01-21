Пограничники не выпустили из Украины мужчину, который купил фальшивые документы и выдавал себя за многодетного отца

Во Львовской области пограничники не пропустили за границу мужчину, который выдавал себя за многодетного отца.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчина направлялся в Польшу и для проверки предоставил правоохранителям копии трех свидетельств о рождении детей.

Однако в ходе беседы «отец» затруднился назвать даже даты рождения кого-либо из детей. Его передали полиции.