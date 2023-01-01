Жительницу Николаева подозревают в организации схемы, по которой военнообязанные украинцы переправлялись в Румынию и Молдову

35-летняя жительница Николаева подозревается в организации схемы незаконного пересечения госграницы военнообязанными гражданами Украины через пункты пропуска с Молдовой и Румынией.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая передавала указанным лицам поддельные документы, якобы подтверждающие наличие у них статуса многодетного отца, а также предоставляла указания и советы по беспрепятственному пересечению границы.

Стоимость «услуг» составляла от 4000 до 6000 евро.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемой изъяты денежные средства, полученные при содействии в незаконном пересечении границы, фотографии детей, которые использовались для дальнейшего подлога документов, мобильный телефон.

Злоумышленнице сообщили о полозрении по ч. 3 ст. 332 УК України и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 1 млн грн.

После проведения необходимых следственных действий будет решен вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам уголовного производства.

Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области при оперативной поддержке УСБУ в области.