Минобороны заключило контракт на питание военнослужащих на ₴13 миллиардов – цены завышены в 2-3 раза

Министерство обороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Об этом идет речь в материале ZN.UA, в основу которого легло соответствующее соглашение Министерства обороны о закупке продуктов питания.

Издание располагает копией соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря 2022 года Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

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Для сравнения издание выбрало сеть магазинов «Сильпо» в спальном районе Киева. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза.

Итак, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 грн.

Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине - 80 грн.

Стоит отметить, что это розничные цены, а оптовые еще ниже.

В материале отмечается, что Минобороны проигнорировало все запросы и вопросы по данному вопросу.

«Так, внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза», - говорится в материале.

Нынешний контракт размером на 13 миллиардов Минобороны заключило с ООО «Актив компани». Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредоставления деклараций.

В 2019 году ООО «Актив компани» фигурировало в уголовном производстве Нацполиции №12019100100003229. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы якобы подала поддельный акт, который не соответствовал действительности.

Декабрьское соглашение с «Актив компани» от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, у якого ще влітку проводили обшуки по справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових.

На материал отреагировала заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, Государственная аудиторская служба Украины уже проводит проверку Минобороны, «и по результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов».