Входил в ОПГ и должен был получить $400 тысяч взятки: В НАБУ рассказали детали задержания замминистра Лозинского

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский был задержан во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Как известно, о задержании Лозинского стало известно в субботу вечером, 21 января.

«Сотрудники НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки (далее – ОПГ) разоблачили и прекратили ее деятельность по хищению бюджетных средств. В состав ОПГ входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Детективы задержали его при получении 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам», - сообщили в ведомстве.

Предварительная правовая квалификация – ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 УК Украины.

В НАБУ добавили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, которая сложилась вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры.

«Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской деятельности. Те, как выяснило следствие, должны были передать госслужащим вышеупомянутую сумму как «вознаграждение», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время детективы осуществляют неотложные следственные действия по установлению всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.

«В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США. Также ночью задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины. Следствие продолжается», - добавили в НАБУ.

Напомним, в Мининфраструктуре заявили, что уволят задержанного замминистра с занимаемой должности.