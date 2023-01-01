В американском городе во время празднования китайского Нового года произошла стрельба, сообщается о минимум 10 погибших

В американском городе Монтерей-Парк (штат Калифорния) в субботу, 21 января, произошла стрельба во время празднования китайского Нового года.

Об этом сообщают американские СМИ.

Отмечается, что сообщения о стрельбе начали поступать после 22:00 по местному времени в субботу (08:00 воскресенья по Киеву, - ред.).

Не менее 10 человек погибли, еще 9 пострадали в результате стрельбы. Официально местные власти ситуацию еще не прокомментировали.

По данным СМИ, десятки тысяч человек собрались в субботу на фестивале в честь китайского Нового года по лунному календарю.