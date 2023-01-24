Франция и США провели операцию против российской криптобиржи, которая «отмыла» 1 миллиард евро

Правоохранители Франции и США провели скоординированную операцию против зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato.

Об этом пишет Укринформ.

Платформа подозревается в отмывании больших объемов преступных средств и переводе их из криптовалюты в российские рубли. Силовики сломали базирующуюся во Франции цифровую инфраструктуру сервиса и допросили ведущих членов руководства платформы. В операции также участвовали представители Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов. В рамках операции прошел обыск на восьми объектах и были арестованы пять человек.

Около 46% активов, обмениваемых через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро, были связаны с преступной деятельностью. Кроме того, изъято около 18 миллионов евро в криптовалюте, автомобили и электронное оборудование.

Ранее в США арестовали основателя криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова по подозрению в создании схемы для отмывания $700 миллионов через криптовалюты. Биржа, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму свыше $700 миллионов и обрабатывала незаконные средства, включая миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей.

Зарегистрированная в Гонконге Bitzlato, являлась «критически важным финансовым ресурсом» для российского даркнет-маркетплейса Hydra, торгующего нелегальными товарами и услугами.

Покупатели Hydra оплачивали незаконные покупки – наркотики, похищенную финансовую информацию и хакерские услуги – со счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг Hydra переводили нелегальные доходы на счета в Bitzlato.