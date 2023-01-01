В США нашли мертвым мужчину, который расстрелял 10 человек

Подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парк, штат Калифорния, покончил жизнь самоубийством перед задержанием полицейскими.

Об этом сообщает CNN.

Как известно, в клубе в Монтерей-Парке в округе Лос-Анджелес, где проживает крупная азиатская община, мужчина затеял стрельбу. На месте погибли 10 человек. Свидетели говорят, что преступник стрелял без разбора и, похоже, был хорошо вооружен.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что следователи подтвердили, что мужчина, найденный мертвым в белом грузовом фургоне после противостояния с полицией в Торренсе, штат Калифорния, является тем же лицом, которое подозревают в совершении массовой стрельбы в парке Монтерей в субботу.

Луна сообщил, что после противостояния офицеры нашли мужчину мертвым, он нанес себе огнестрельное ранение, от которого погиб.

Погибшего подозреваемого идентифицировали как 72-летнего Хуу Кан Трена.