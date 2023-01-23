В Испании ликвидировали сеть незаконных табачных фабрик, где эксплуатировали беженцев из Украины

Испанская полиция объявила о ликвидации незаконной криминальной сети, которая эксплуатировала украинских беженцев.

Об этом сообщает Гражданская гвардия.

Украинцы, спасавшиеся от российского вторжения, были поселены в тесном временном жилье и устроены преступной группой на теневые табачные фабрики.

Сеть обвиняется в контрабанде «большого количества» табака и изготовлении из него контрафактных сигарет, которые продавались по всей Испании и в соседних странах.

27 человек были арестованы в рамках расследования, которое проводилось при содействии Европола. Было изъято 10 тонн табака и 3,5 миллиона пачек сигарет на сумму почти 37,5 миллионов евро.

Расположенные в винодельческом регионе Ла-Риоха, Севилье и Валенсии, три фабрики были оснащены «передовой технологией» и могли производить 540 000 пачек сигарет в день, сообщает полиция.

В сети работали украинцы, которые приехали в Испанию нелегально или в качестве просителей убежища после начала войны в феврале.

«Эти украинцы жили на фабриках, теснясь в сборных домиках и не имея возможности покинуть помещение, чтобы их не заметили, работая долгие часы», - говорится в заявлении.

Лидеры сети отмывали «большие суммы денег» и вели «роскошную жизнь» на элитном туристическом курорте Марбелья на побережье Коста-дель-Соль.