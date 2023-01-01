Арахамия анонсировал весной «активные посадки» и вспомнил скандалы в Минобороны

Глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что коррумпированных чиновников всех уровней ждет ответственность, и анонсировал, что уже этой весной «сажать будут активно».

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«С 24 февраля официальные и неофициальные каналы постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А ко многим, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», – отметил Арахимия.

Руководитель фракции СН отметил, что в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ и будет завершаться построение независимой антикоррупционной инфраструктуры.

«Не ко времени» уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. И, как сказал, наш Президент: «Эта неделя будет временем соответствующих решений», – добавил Арахамия.

Ранее сообщалось, что Минобороны заключило контракт на питание военнослужащих на 13 миллиардов – цены завышены в 2-3 раза. В Минобороны назвали манипуляцией материал по закупке питания по завышенным ценам, но просят СБУ провести расследование.