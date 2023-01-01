В Днепре дезертир открыл стрельбу и бросал гранаты в полицию – его задержали после шести часов переговоров

В Днепре спецназовцы КОРД задержали вооруженного мужчину.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.

После шести часов переговоров полицейские задержали злоумышленника.

Как выяснилось – это 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.

По данному факту открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.