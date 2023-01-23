«Закон один для всех»: Начальник николаевских патрульных напомнил о запрете проезда по Соборной

В Николаеве водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Об этом в Facebook написал начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данило.

«Приветствую друзья!

Еще раз хочу напомнить вам, что война не является поводом нарушать ПДД, особенно в центре города. А если вы захотели проехаться или припарковать свой автомобиль на пешеходной зоне улицы Соборная, то не удивляйтесь, когда к вам подойдут патрульные полицейские и выпишут штраф. Ибо закон один для всех.

Поэтому не нарушайте ПДД. Не забывайте, что порядок в стране начинается с каждого из нас.

Всем желаю хорошей и продуктивной недели! Держим строй!

Все будет Украина», – написал Данила.