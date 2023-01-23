В Киеве задержали дельцов, которые назывались сотрудниками СБУ и «продавали» украинские паспорта гражданам рф

Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало в Киеве злоумышленников, наладивших схему фейкового приобретения гражданства Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое «содействие» в получении украинского паспорта. Для этого обещали своим клиентам использовать вроде бы собственные «связи» в правоохранительных органах.

Стоимость «услуги» составила 10 тысяч долларов США.

Именно за такую сумму участники банды «гарантировали» оформление украинского гражданства для россиянки, имеющей вид временного проживания на территории нашего государства.

Для «убедительности» злоумышленники предъявили гражданке рф фейковое «служебное удостоверение».

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за паспорт.

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, украинские чиновники за несколько тысяч долларов выдали легальные документы сотруднику российских спецслужб.