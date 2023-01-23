Суд отказался арестовывать экс-главу «Нафтогаза» Коболева

Высший антикоррупционный суд 23 января отклонил ходатайство об аресте бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Заседание транслировалось на YouTube-канлале Высшего антикоррупционного суда.

Как известно, 19 января прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины», который злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 миллионов гривен. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе заседания представители прокуратуры выступили с просьбой применить Андрея Коболева меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 миллионов гривен.