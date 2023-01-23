Полиция задержала николаевца, у которого обнаружили десятки доз психотропов

В Николаеве оперативники Нацполиции задержали 45-летнего мужчину за незаконное хранение психотропов.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В одном из почтовых отделений мужчина получил сверток с психотропами. По словам злоумышленника, свертки с Альфа PVP ему отправил знакомый.

Задержание провели оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области совместно с сотрудниками отделения полиции № 2 Николаевского районного управления. Сейчас проводится расследование уголовного производства о хранении наркотических средств без цели сбыта.

Изъятые психотропы полиция направила на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении фигуранта будут приняты дальнейшие процессуальные решения.