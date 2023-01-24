В Калифорнии во время очередной стрельбы погибли семь человек

По меньшей мере, семь человек погибли в результате очередной стрельбы в Калифорнии в понедельник.

Об этом сообщает CNN.

Стрельба произошла в двух местах в городе Халф-Мун-Бэй, кроме семи погибших, один человек получил тяжелые ранения.

Одна стрельба была устроена на грибной ферме, другая – возле грузового автопарка, примерно в трех километрах от фермы.

Подозреваемый задержан, им оказался 67-летний местный житель.

«Трагедия за трагедией», – написал губернатор Гэвин Ньюсом в Твиттере.

Напомним, как в клубе в Монтерей-Парке в округе Лос-Анджелес, где проживает крупная азиатская община, 21 января мужчина затеял стрельбу. На месте погибли 10 человек. Подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парк покончил жизнь самоубийством перед задержанием полицейскими.