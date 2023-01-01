В Киеве разоблачили брата и сестру, которые производили документы для переправки призывников за границу

Полиция Киева разоблачила двух уроженцев Днепропетровской области, наладившие в столице незаконное изготовление документов для пересечения границы военнообязанными гражданами. За свои услуги они получали 5 000 долларов США.

Об этом сообщает ГУНП в Киеве.

По данным следствия, мужчина 1995 года рождения, его сестра, 1981 года и неустановленное лицо подделывали справки с указанием хронических болезней, которые являются основанием для исключения лиц из военного учета.

Во время проведения обысков в квартирах злоумышленников в Киеве и Днепре были изъяты черновые записи, документы, 11 тысяч евро и 2,5 тысячи долларов США, полученные от противоправной деятельности.

Прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенное по корыстным мотивам).

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Следователи обратились в суд с ходатайством о содержании нарушителей под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Также полицейские проводят мероприятия по установлению других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что жительницу Николаева подозревают в организации схемы, по которой военнообязанные украинцы переправлялись в Румынию и Молдову.