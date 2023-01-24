Организатора подкупа заместителя министра развития громад за 400$ тысяч арестовали с залогом в 100₴ миллионов

ВАКС 24 января назначил к предполагаемому организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 гривен.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

В сообщении не указывается фамилия подозреваемого, однако, по информации «Слово и дело», речь идет о Сергее Кривом. Именно он проводил переговоры с Лозинским по поставкам товаров и передаче неправомерной выгоды.

Как известно, о задержании заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского стало известно в субботу вечером, 21 января. Лозинский был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч долларов США. По данным следствия, эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. 22 января Кабмин своим решением уволил Лозинского с должности.