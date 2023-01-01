В Полтавской области чиновника задержали за заказное убийство предпринимателя

В Полтавской области задержан чиновник, нанявший киллера для убийства предпринимателя.

Об этом сообщили в Государственном бюро безопасности.

Сотрудники ГБР установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды.

Чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, началась многоэтапная спецоперация с использованием технических и агентурных возможностей Бюро.

По предварительной информации, местный чиновник одного из районов Полтавщины долго конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить «заказ».

Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тыс. долларов США. Деньги за убийство заказчик планировал передавать по двум частям. Залог передал еще в декабре 2022 года, а остальное обещал уже после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

Работники ГБР имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с «трупом», а также некоторые личные вещи потерпевшего.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры предосторожности заказчику. Устанавливаются другие вероятные соучастники преступления.

Напомним, как в Ирпене полиция задержала двух киллеров и помешала им убить жертву .