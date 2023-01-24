Две жительницы Снигиревки помогали оккупантам внедрять российские стандарты образования - им сообщили о подозрении

Двум жительницам города Снигиревка заочно уведомлено о подозрении за помощь оккупационным властям (части 5 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, во время оккупации Снигиревки подозреваемые вступили в преступный сговор с захватчиками и добровольно заняли должности начальника так называемого отдела образования военной центральной администрации Снегиревского района Херсонской области и директора так называемой Снегиревской школы Снигиревского муниципального округа.

Отмечается, что в обязанности начальника отдела образования входило создание условий для предоставления начального, основного и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам рф. А директор школы выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Напомним, как коллаборант из Снигиревки пытался «откупиться» от ответственности за сотрудничество с оккупантами – теперь у него прибавилось проблем.