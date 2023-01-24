Президент Зеленский присвоил Вильнюсу статус «Города-спасителя» украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил литовской столице Вильнюсу почетную награду «Город-спаситель».

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента.

«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетную награду «Город-спаситель» городу Вильнюс (Литовская Республика)», - сказано в тексте.