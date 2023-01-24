Швеция передаст оборудование для восстановления украинской энергосистемы

Правительство Швеции разрешило государственной компании «Шведские электросети» (Svenska kraftnät ) передать Украине оборудование, которое необходимо для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

Об этом сообщили в шведском правительстве.

«Svenska kraftnät определили материалы, которые они могли бы передать в Украину, которые полезны для тамошнего энергоснабжения. Сейчас правительство решило, что материал можно передать. Svenska kraftnät не имеет права отдавать государственное имущество без решения правительства», – говорится в сообщении.

Министр энергетики и промышленности Эбба Буш подчеркнула, что в прошлом шведское правительство уже предоставляло Украине пакет поддержки, который должен укрепить противовоздушную оборону Украины для защиты от нападений в частности на энергообъекты, а поддержка компании должна способствовать реконструкции поврежденной энергосистемы.

В правительстве отметили, что «Шведские электросети», прежде чем направить им запрос, выяснили, что имеет оборудование, которое может быть передано и может пригодиться в Украине. Компания обнаружила в своих запасах материалы, от которых можно отказаться, не навредив энергосистеме Швеции.

Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям по транспортировке пожертвованных материалов в Украину.

Напомним, что ранее в Украине рассказали о предстоящей помощи от США для отечественной энергетики.