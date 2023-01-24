Поддержала российскую оккупацию: СБУ заочно сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука Панченко

Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Ранее она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии уехала во временно оккупированный Донецк. Там она продолжила распространять вражескую пропаганду посредством манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора.

Для разгона деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. Прежде всего, в своих провокационных «проектах» она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.

«Кроме этого фигурантка создала так называемый «документальный фильм», в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины)», - сообщили в СБУ.

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Следует отметить, что в сети публикуют текст сообщения о подозрении и повестки о вызове Панченко, согласно которой она прописана в Николаеве.

Напомним, 15 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы. В список также попала Диана Панченко.