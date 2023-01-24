Суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-замминистра Лозинского

Высший антикоррупционный суд направил под круглосуточный домашний арест бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого НАБУ и САП подозревают в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 24 января принял следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин, сообщает «Слово и дело».

Детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн грн залога.

«Ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении меры пресечения – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Василию Лозинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – объявил судья.

На Лозинского возложиои следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

В ходе судебного заседания прокурор САП Александр Омельченко сообщил, что следствие отводит роль организатора схемы и передачи средств предпринимателю Сергею Кривому. Именно он договаривался с тогда заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василием Лозинским за то, чтобы подконтрольные ему компании поставляли товары государственному институту «УкрНИИводоканалпроект» по завышенной стоимости, а Лозинскому якобы должны были передать за это неправомерную выгоду.

В частности, Кривой контролировал ряд субъектов хозяйствования и привлек к схеме Михаила Лукашика и Александра Крошку. Последнему были подконтрольны компании ООО «ЭПГ» и ООО «Евротерм». В свою очередь Лозинский приобщил со своей стороны доверенное лицо Романа Китнера. Деньги было решено передать Китнеру во Львове через еще одного посредника – Игоря Политару. Речь шла о 500 тысячах долларов, правда сумма в 100 тыс. дол. пока не инкриминируется в указанном подозрении.

Передача средств проходила на автозаправке WOG во Львове по адресу Черновола, 10. В дальнейшем средства были перевезены в квартиру доверенного лица Лозинского Китнера и изъяты в ходе неотложных обысков.

Также прокурор САП зачитал переписку и разговоры фигурантов дела, из которых следует, что Кривой и Лозинский держали все на контакте и согласовывали. Речь шла и о договорах поставки генераторов и других товаров для «УкрНИИводоканалпроекта». Лозинский неоднократно упоминал бывшего директора «УкрНИИводоканалпроекта» Александра Оглоблю, которого уволили с должности в ноябре 2022 года. Также участники обсуждали и нового руководителя НИИ Василия Дуба.

Стоит добавить, что сам Лозинский отрицает свою вину.

Также ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен еще одному фигуранту дела.

«Следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному помощнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды эксзаместителю министра развития общин меру пресечения в виде содержания под стражей с 802 2000 грн», - говорится.

ВАКС не называет имя задержанного, однако, по информации «Слово и дело», речь идет о Романе Китнере, доверенном лице Лозинского. Срок содержания под стражей – до 21 марта включительно.

Также 24 января Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов гривен предпринимателя Сергея Кривого, которого НАБУ и САП подозревают в организации предоставления 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.