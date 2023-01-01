Залужный получил по наследству $1 миллион и пожертвовал его на ВСУ, – The NYT

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии.

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает УП.

По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

В УП в свою очередь сообщили, что направили запрос в ВСУ с просьбой прокомментировать эту информацию.