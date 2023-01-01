НАБУ и САП задержали на взятке в $50 тысяч мэра Рени и депутата горсовета

Во вторник, 24 января, НАБУ и САП разоблачили «с поличным», сразу после получения 50 тысяч долларов США неправомерной выгоды, городского голову одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.

Об этом сообщает НАБУ.

«Должностные лица потребовали 100 тысяч долларов США за «содействие» в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения. При получении первого транша их разоблачили», - говорится в сообщении .

Следственные действия продолжаются. Мэр и депутат задержаны в порядке ст.208. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

По информации местных СМИ, речь идет о городском голове города Рене Игоре Плехове.