СБУ в Одессе задержала агента ФСБ, наводившего ракетные удары на энергообъекты

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Прежде всего, он пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны. Кроме того, агента интересовали точные локации местных объектов энергетики. Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы», – рассказали в ведомстве.

При выполнении враждебных задач он рассчитывал получать от врага до 70 тысяч грн в месяц.

«В случае получения разведданных захватчики планировали использовать их для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали», - добавили в ведомстве.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала фсб. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих. Для сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен флеш-носитель с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.