В Николаеве полиция задержала подозреваемого в торговле наркотиками

В Николаеве полиция задержала 39-летнего местного жителя за реализацию наркотических средств.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Во время обыска по месту жительства николаевца обнаружили и изъяли таблетки, относящиеся к группе опиоидов, электронные весы, зип-пакеты с порошкообразным веществом, сверток с каннабисом.

Задержание провели оперативники отделения полиции №1 Николаевского районного управления в ходе отработки оперативной информации. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, сбыт наркотических средств»). Все изъятые полицейские направили на экспертное исследование, по результатам которого возможна дополнительная квалификация действий задержанного.