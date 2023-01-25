Николаевец потерял 400 тысяч гривен, когда пытался купить криптовалюту у мошенников

Мошенники обманули жителей Николаева более чем на полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

24 января в Николаевское районное управление полиции обратились трое жителей города с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников.

Путем обмана злоумышленники присвоили 400 тысяч гривен 35-летнего мужчины, 100 тысяч гривен 36-летней женщины и около 85 тысяч гривен 52-летнего николаевца.

35-летний местный житель под предлогом покупки криптовалюты перешел по неизвестной ссылке и перечислил 400 тысяч гривен, однако криптовалюту так и не получил.

36-летняя женщина, намереваясь помочь, перечислила 100 тысяч гривен мужчине, который представился военнослужащим и завладел ее средствами. Впоследствии женщина узнала, что на перечисленные деньги ничего не приобрели, а она попала в ловушку мошенников.

52-летний житель города, пытаясь приобрести автомобиль на одном из интернет-сайтов, перешел по ссылке, которую прислал ему продавец, и с его карты исчезло почти 85 тысяч гривен. После чего мужчина потерял связь с продавцом.