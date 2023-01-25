В Испании задержан подозреваемый в отправке конверта с бомбой в посольство Украины

В Испании задержали подозреваемого в рассылке конвертов с бомбами, которое было совершено в конце ноября – начале декабря 2022 года.

Об этом сообщает Lasexta, передает Лига.net.

Как отмечается, в рассылке писем со взрывчатыми веществами подозревается 74-летний пенсионер из Миранды де Эбро в Бургосе, ранее работавший чиновником городского совета Витории.

Подозреваемый был задержан. Сообщается, что он жил один и не принадлежит какой-либо политической группе.

Следствие вышло на подозреваемого благодаря анализу конверта, бомба в котором не взорвалась.

Сначала из конверта получили ДНК и проанализировали почерк, по которому был написан адрес. Также изучили взрывчатку – она была примитивной, состояла преимущественно из праха для петард и фейерверков.

Затем детективы отследили маршрут отправки письма, установили покупателей конверта в интернет-магазине и проверили их всех.

Письма со взрывными устройствами, полученные в Испании в конце ноября – начале декабря 2022 года, были адресованы: послу Украины в Мадриде Сергею Погорельцеву; премьер-министру Испании Педро Санчесу; министру обороны Испании Маргарите Роблесу; послу США в Испании Юлиссе Рейнос; директору оружейной компании Instalaza; работнику авиабазы Торрехон.

Бомба, направленная в украинское посольство, взорвалась в руках работника дипломатического представительства и нанесла ему легкие травмы.