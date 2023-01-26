Полиция изъяла у жителя Николаевщины снаряды и наркотики

В Николаевской области полицейские разоблачили 45-летнего мужчину в незаконном хранении артснарядов и наркотиков.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

В ходе реализации полученной информации полиция провела санкционированный обыск. В помещении гаража своего домовладения житель Баштанской общины хранил артиллерийские снаряды и каннабис.

У мужчины изъяли снаряды калибра 27 мм, 30 мм и 57 мм, а также два патрона калибра 5,45 мм. Также во время обыска в подсобном помещении обнаружили около 200 граммов каннабиса, который, по словам домовладельца, он хранил для собственного употребления.