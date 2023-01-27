В Киеве главу районного управления образования подозревают в махинациях на ₴1,3 миллиона при закупке генераторов

В Киеве сообщили о подозрении чиновнице Голосеевской РГА, из-за действий которой бюджет понес 1,3 миллиона гривен убытков на закупке генераторов для учебных заведений.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
О подозрении сообщили начальнице управления образования Голосеевской районной государственной администрации. Управление по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытия в 17 учебных заведениях. Ожидаемая стоимость тендера – более 3,7 миллионов гривен.
“При этом чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, который предложил цены значительно выше рыночных, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму свыше 1,3 миллиона гривен. Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц”, - говорится в сообщении.