В Киеве главу районного управления образования подозревают в махинациях на ₴1,3 миллиона при закупке генераторов

В Киеве сообщили о подозрении чиновнице Голосеевской РГА, из-за действий которой бюджет понес 1,3 миллиона гривен убытков на закупке генераторов для учебных заведений.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

О подозрении сообщили начальнице управления образования Голосеевской районной государственной администрации. Управление по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытия в 17 учебных заведениях. Ожидаемая стоимость тендера – более 3,7 миллионов гривен.